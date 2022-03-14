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США висловили занепокоєння прихильностю Китаю до РФ та попередили про санкції та ізоляцію

14 березня, 2022 понедiлок
23:10

Вашингтон попередив Пекін про ізоляцію та санкції, з якими зіткнеться КНР, якщо допоможе Москві у її вторгненні в Україну

Про це виданню Reuters повідомили два американські чиновники на умовах анонімності.

У понеділок, 14 березня, радник США з національної безпеки Джейк Салліван під час семигодинної зустрічі з китайським дипломатом Ян Цзечі висловив занепокоєння щодо прихильності Китаю до Росії. Зазначається, що Вашингтон попередив про ізоляцію та покарання, на які Пекін зіткнеться, якщо сприятиме Росії у її вторгненні в Україну.

Зустріч у Римі відбулася після того, як США повідомили союзникам по НАТО та кільком азіатським країнам, що Китай продемонстрував свою готовність надати військову та економічну допомогу Росії для підтримки її війни проти України.

"Я просто хочу повторити, що у нас є глибоке занепокоєння щодо приєднання Китаю до Росії в даний час, і радник з національної безпеки був прямим щодо цих занепокоєнь та потенційних наслідків і наслідків певних дій", - сказав журналістам високопоставлений чиновник адміністрації США.

Посадовець назвав зустріч "напруженою", що відображає "важкість моменту", хоча переговори були давно заплановані та не приурочені до подій в Україні, а також охоплювали інші питання, включаючи Північну Корею, Тайвань та напружені двосторонні відносини.
 


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Китай
санкції
війна з Росією
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