США виводять частину авіаносців зі східного Середземномор’я
Після кількох місяців бойового чергування у східному Середземномор’ї з метою забезпечення стабільності в регіоні після нападу ХАМАС на Ізраїль, авіаносна ударна група USS Gerald Ford отримала наказ повернутися до порту приписки
Про це оголосили у керівництві Шостого флоту ВМС США, передає Укрінформ.
"Відразу після жорстокої атаки ХАМАС на Ізраїль авіаносній групі USS Gerald Ford було наказано вирушити у східне Середземномор’я, аби сприяти регіональному стримуванню та обороні. Найближчими днями авіаносна ударна група USS Gerald Ford передислокується до порту приписки, як і було заплановано, щоб підготуватися до наступного розгортання", - зазначається в повідомленні.
Водночас у регіоні залишатимуться десантний корабель USS Bataan та кораблі супроводу USS Mesa Verde і USS Carter Hall. Крім того, бойове чергування на Близькому Сході продовжуватиме ударна група на чолі з авіаносцем USS Dwight Eisenhower.
- Нагадаємо, у ніч на 11 жовтня авіаносець ЗС США "Джеральд Форд" прибув до східних берегів Середземномор'я.
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