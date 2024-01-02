США виводять частину авіаносців зі східного Середземномор’я

Про це оголосили у керівництві Шостого флоту ВМС США, передає Укрінформ.

"Відразу після жорстокої атаки ХАМАС на Ізраїль авіаносній групі USS Gerald Ford було наказано вирушити у східне Середземномор’я, аби сприяти регіональному стримуванню та обороні. Найближчими днями авіаносна ударна група USS Gerald Ford передислокується до порту приписки, як і було заплановано, щоб підготуватися до наступного розгортання", - зазначається в повідомленні.

Водночас у регіоні залишатимуться десантний корабель USS Bataan та кораблі супроводу USS Mesa Verde і USS Carter Hall. Крім того, бойове чергування на Близькому Сході продовжуватиме ударна група на чолі з авіаносцем USS Dwight Eisenhower.