США вважають, що Китай може використовувати для шпигунства вантажні крани, - WSJ

Про це інформує The Wall Sreet Journal.

Такі крани, за даними видання, застосовують у багатьох портах Сполучених Штатів. Також вони працюють у тих портах, які використовують військові.

Пентагон та деякі працівники служб нацбезпеки США порівнюють із троянським конем крани для спуску суден на берег, які виготовив китайський виробник ZPMC. Зазначають, що вони містять у собі складні датчики для реєстрації та відстежування походження й місця призначення контейнерів.

"Це викликає побоювання, що Китай може перехопити інформацію про матеріальні засоби, які доставляють до країни або вивозять з неї для підтримки військових операцій США в усьому світі", - пишуть у виданні.

На думку експредставника контррозвідки США Білла Евана, крани також можуть забезпечувати віддалений доступ для тих, хто хотів би перервати потік товарів. Він зазначив, що вони можуть стати новим Huawei, на який наклали експортні обмеження після попередження, що його технології можуть використовувати для шпигунства за американцями на користь Китаю.

"Це ідеальне поєднання законного бізнесу, який також може маскуватися під таємний збір розвідданих", - сказав Еван.

Представник китайського посольства у Вашингтоні своєю чергою назвав занепокоєння США щодо кранів параноєю. На його думку, це спроба перешкодити торговельно-економічній співпраці з Китаєм.

WSJ зазначає, що у 2021 році агенти ФБР обшукало вантажне судно, яке доставляло крани ZPMC до порту Балтімора. Тоді на борту було виявлено обладнання для збору розвідданих. Виданню не вдалося з'ясувати, які дії були вжиті в результаті.