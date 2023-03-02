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США представили нову стратегію кібербезпеки на тлі загроз від РФ та Китаю

2 березня, 2023 четвер
23:55
Технології хакери

У четвер, 2 березня, США оголосили про нову стратегію кібербезпеки в рамках останніх зусиль уряду щодо зміцнення свого кіберзахисту на тлі загроз від РФ та Китаю

Про це повідомляє пресслужба Білого дому.

Стратегія, покликана визначати майбутню політику, закликає до більш жорсткого регулювання чинних практик кібербезпеки в різних галузях та покращення співпраці між урядом та приватним сектором.

Це сталося після серії гучних хакерських інцидентів, здійснених вітчизняними та іноземними суб'єктами проти Сполучених Штатів, і на тлі війни Росії проти України, в якій кібервійна посідала чільне місце. Стратегія називає Китай та Росію найбільш серйозними загрозами для кібербезпеки Сполучених Штатів.

Reuters зазначає, що офіційний представник США пояснив, що частина нової стратегії спрямована на приборкання російських хакерів.

"Росія де-факто є притулком для кіберзлочинців, і програми-здирники – основна проблема, якою ми займаємося сьогодні. Система кримінального правосуддя не зможе самостійно розв'язувати цю проблему – нам слід звернути увагу на інші елементи національної влади. Тому ми сподіваємося, що Росія розуміє наслідки зловмисної діяльності в кіберпросторі та продовжуватиме стримувати себе", - заявив чиновник, який побажав залишитися анонімним.

Стратегія закликає до створення коаліцій з іноземними партнерами, щоб чинити тиск на Росію та інших зловмисників, щоб вони змінили свою поведінку. Серед іншого, стратегія закликає до покращення стандартів виправлення вразливостей у комп'ютерних системах та реалізації указу, який вимагатиме від хмарних компаній перевіряти особу іноземних клієнтів.

Китай
війна з Росією
кібератаки
США
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