США ввели нові санкції проти іранських посадовців, причетних до виробництва й постачання дронів у РФ

Про це повідомили в державному департаменті США.

Сполучені Штати запровадили санкції проти високопосадовців Qods Aviation Industries (QAI) – іранського виробника оборонної техніки, відповідального за розробку та виробництво безпілотних літальних апаратів, а також Організації аерокосмічної промисловості Ірану (AIO) – головної організації, відповідальної за нагляд за програмами розробки балістичних ракет Ірану.

Як наголосили в держдепі, санкції запроваджені щодо юридичних осіб, залучених до виробництва та передачі іранських БПЛА серій Shahed і Mohajer, "які Москва продовжує використовувати у своїх жорстоких атаках на Україну, включаючи її критичну інфраструктуру".

В уряді США наголосили, що військова підтримка іранським режимом Росії не тільки розпалює конфлікт в Україні, а також порушує резолюцію Ради Безпеки, надаючи військові БПЛА без попереднього окремого схвалення Радбезу ООН.

"Іран повинен припинити підтримку неспровокованої агресивної війни Росії в Україні, і ми продовжуватимемо використовувати всі наявні в нашому розпорядженні інструменти, щоб перервати та затримати ці перекази та стягнути кошти з суб’єктів, залучених до цієї діяльності", – йдеться в повідомленні.

Імена підсанкційних осіб оприлюднено в офіційному повідомленні управління з контролю за іноземними активами Мінфіну США. Серед них – голова ради директорів QAI, що відповідав за переговорів щодо угоди Ірану з Росією про постачання дронів, керуючий директор QAI, члени Ради директорів QAI.

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