США вводитимуть обмеження та санкції проти тих, хто допомагатиме РФ зброєю і комплектуючими

Про це 14 жовтня заявив заступник міністра фінансів США Воллі Адеємо, цитує Укрінформ.

Під час зустрічі з країнами, які запровадили економічні обмеження проти Російської Федераці, Адеємо зазначив, що США готові також накладати обмеження та санкції проти фізичних та юридичних осіб, а також країн, які надають Росії боєприпаси або будь-яким чином підтримують її військово-промисловий комплекс.

"Сьогодні Офіс із контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США видає вказівки, в яких пояснюється, що ми готові та здатні застосовувати санкції проти осіб, компаній чи країн, які постачають боєприпаси Росії або підтримують російський військово-промисловий комплекс", - сказав він.

Також, за його словами, OFAC та Бюро промисловості й безпеки Міністерства торгівлі США 14 жовтня випустять спільне попередження, де зазначені "дії проти військово-промислового комплексу Росії, а також ризики для тих, хто надає матеріальну підтримку вторгненню РФ в Україну".

Адеємо наголосив, що санкції та обмеження, що їх ввели країни Заходу, уже вплинули на розвиток подій, які відбуваються на полі бою в Україні.

12 жовтня Швейцарія наклала санкції на понад 30 людей, причетних до псевдореферендумів на окупованих територіях України.