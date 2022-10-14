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США вводитимуть обмеження та санкції проти тих, хто допомагатиме РФ зброєю і комплектуючими

14 жовтня, 2022 п'ятниця
18:54
війна з Росією посольство США

Міністерство фінансів США оголосило. що застосовуватиме обмеження та може ввести санкції проти тих, хто допомагатиме Росією зброєю і комплектуючими

Про це 14 жовтня заявив заступник міністра фінансів США Воллі Адеємо, цитує Укрінформ.

Під час зустрічі з країнами, які запровадили економічні обмеження проти Російської Федераці, Адеємо зазначив, що США готові також накладати обмеження та санкції проти фізичних та юридичних осіб, а також країн, які надають Росії боєприпаси або будь-яким чином підтримують її військово-промисловий комплекс.

"Сьогодні Офіс із контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США видає вказівки, в яких пояснюється, що ми готові та здатні застосовувати санкції проти осіб, компаній чи країн, які постачають боєприпаси Росії або підтримують російський військово-промисловий комплекс", - сказав він.

Також, за його словами, OFAC та Бюро промисловості й безпеки Міністерства торгівлі США 14 жовтня випустять спільне попередження, де зазначені "дії проти військово-промислового комплексу Росії, а також ризики для тих, хто надає матеріальну підтримку вторгненню РФ в Україну".

Адеємо наголосив, що санкції та обмеження, що їх ввели країни Заходу, уже вплинули на розвиток подій, які відбуваються на полі бою в Україні.

  • 12 жовтня Швейцарія наклала санкції на понад 30 людей, причетних до псевдореферендумів на окупованих територіях України.

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Росія
санкції проти Росії
США
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