Про це повідомила пані посол США в Україні Бріджит Брінк у твітері.

Вона заявила, що з нетерпінням чекає на співпрацю з українським прем'єр-міністром Денисом Шмигалем, щоб допомогти Україні захиститися від РФ, підтримати її стійкість і відновлення від повномасштабної війни.

"Маючи пряму бюджетну підтримку в розмірі $7,5 млрд, ми забезпечимо, щоб Україна і надалі була сильною", - наголосила Бріджит Брінк.

2 червня новопризначена пані посол США в Україні Бріджит Брінк заявила, що має на меті допомогти українцям на тлі повномасштабного вторгнення РФ, повністю відновити роботу американського посольства в країні та притягнути РФ до відповідальності за скоєні воєнні злочини.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb