США забезпечать стійкість України прямою бюджетною підтримкою у $7,5 млрд, - посол Брінк
США нададуть Україні $7,5 млрд прямої бюджетної підтримки для захисту й відновлення через повномасштабне вторгнення РФ
Про це повідомила пані посол США в Україні Бріджит Брінк у твітері.
Вона заявила, що з нетерпінням чекає на співпрацю з українським прем'єр-міністром Денисом Шмигалем, щоб допомогти Україні захиститися від РФ, підтримати її стійкість і відновлення від повномасштабної війни.
"Маючи пряму бюджетну підтримку в розмірі $7,5 млрд, ми забезпечимо, щоб Україна і надалі була сильною", - наголосила Бріджит Брінк.
- 2 червня новопризначена пані посол США в Україні Бріджит Брінк заявила, що має на меті допомогти українцям на тлі повномасштабного вторгнення РФ, повністю відновити роботу американського посольства в країні та притягнути РФ до відповідальності за скоєні воєнні злочини.
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