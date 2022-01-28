США заборонили роботу китайського оператора зв'язку через підозри у шпигунстві

Про це повідомляє BBC.



У Федеральній комісії зв'язку (FCC) одноголосно проголосували за відкликання дозволу працювати в США американського підрозділу компанії China Unicom.



Згідно з законом, компанія має припинити надання телекомунікаційних послуг в Америці протягом 60 днів.



BBC зазначає, що у жовтні 2021 року у конкурента компанії China Telecom було відкликано ліцензію на роботу в США.



"З'являється все більше свідчень - а разом з ними зростає і занепокоєння - того, що китайські державні оператори зв'язку становлять реальну загрозу безпеці наших телекомунікаційних мереж", - заявила голова FCC Джессіка Розенворсел.



China Unicom у відповідь підкреслили, що її американський підрозділ "має хорошу репутацію у дотриманні відповідних законів та правил США та наданні телекомунікаційних послуг та рішень як надійного партнера своїх клієнтів протягом останніх двох десятиліть".



Видання зазначає, що в останні роки влада США переслідує китайські технологічні та телекомунікаційні компанії з міркувань національної безпеки.



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