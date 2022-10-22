США закликали Радбез ООН змусити Росію негайно припинити війну в Україні

Про це повідомив представник США на засіданні Ради Безпеки ООН, пише Укрінформ.

"Дозвольте мені звернутися до країн цієї Ради, які протягом багатьох місяців від початку ескалації цього конфлікту жодного разу не згадували про Росію. Я б сказав так: Якщо життя жінок має значення, закликайте замовкнути російську зброю. Якщо життя дітей має значення, попросіть РФ вивести свої війська. Якщо статут ООН має значення, закликайте Росію поважати суверенітет, територіальну цілісність і політичну незалежність України",- наголосив представник США.

Він підкреслив, що "заклики до дипломатії лише сприяють тому, що Росія надалі чинить зловживання".

Американський представник також нагадав, що Рада Безпеки ООН відповідає за захист глобального миру й безпеки й "повинна надалі закликати до відповідального й негайного припинення Росією її незаконної агресивної війни проти України".

Нагадаємо, ООН зафіксувала в Україні майже 16 тис. жертв серед цивільних через агресію РФ.

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