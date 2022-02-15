США закликали своїх громадян залишити Молдову через військову активність РФ на кордоні з Україною
Посольство США у Молдові закликало співгромадян залишити Республіку через високу активність російських військ поблизу кордону України
Про це йдеться на сайті посольства США у Молдові.
"Рекомендуємо не їздити до Молдови через пандемію COVID-19, незвичайну та незрозумілу російську військову активність поблизу кордону України, а також неврегульований конфлікт між невизнаним Придністров’ям та центральним урядом; громадяни США у Придністров’ї мають негайно виїхати комерційним або приватним транспортом", - йдеться у повідомленні.
Також у заяві посольства зазначається, що у Молдові "дуже високий рівень поширення COVID-19", тому існують обмеження щодо в’їзду громадян США.
- Нагадаємо, 11 лютого президент США Байден закликав американців негайно покинути Україну.
- 12 лютого Держдеп США наказав виїхати з України дипломатам, які не займають критично важливі посади.
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