США закликали своїх громадян залишити Молдову через військову активність РФ на кордоні з Україною

Про це йдеться на сайті посольства США у Молдові.



"Рекомендуємо не їздити до Молдови через пандемію COVID-19, незвичайну та незрозумілу російську військову активність поблизу кордону України, а також неврегульований конфлікт між невизнаним Придністров’ям та центральним урядом; громадяни США у Придністров’ї мають негайно виїхати комерційним або приватним транспортом", - йдеться у повідомленні.



Також у заяві посольства зазначається, що у Молдові "дуже високий рівень поширення COVID-19", тому існують обмеження щодо в’їзду громадян США.

Нагадаємо, 11 лютого президент США Байден закликав американців негайно покинути Україну.

12 лютого Держдеп США наказав виїхати з України дипломатам, які не займають критично важливі посади.