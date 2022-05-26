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США закликають посилити санкції ООН проти Північної Кореї

26 травня, 2022 четвер
04:01
Світ КНДР ракета

Сполучені Штати Америки закликали до голосування "найближчими днями" резолюції ООН, яка б запровадила жорсткіші санкції проти Північної Кореї через нещодавні запуски міжконтинентальних балістичних ракет

Про це пише Associated Press. 

Місія США при Організації Об'єднаних Націй працювала над проєктом резолюції Ради Безпеки протягом кількох місяців, і високопоставлений чиновник адміністрації США заявив у середу, 25 травня, що він буде представлений в остаточній формі, за яку можна буде голосувати. Проти цього заходу виступають сусіди Північної Кореї, Китай та Росія, які заявили на засіданні ради 11 травня, що хочуть бачити нові переговори, а не більше покарання для Північної Кореї.

Оголошення про майбутнє голосування з’явилися через кілька годин після того, як Південна Корея повідомила, що Північна Корея випустила три ракети, в тому числі одну, яка вважається найбільшою міжконтинентальною балістичною ракетою.

Reuters пише, що проєкт резолюції "ще більше обмежить здатність Північної Кореї просувати свої незаконні програми зброї масового знищення та балістичних ракет, він спростить впровадження санкцій і ще більше сприятиме доставці гуманітарної допомоги тим, хто її потребує". Про це журналістам повідомив представник США.

Видання повідомляє, що Північна Корея підпадала під санкції ООН з 2006 року, які Рада Безпеки постійно і одноголосно посилювала протягом багатьох років, щоб припинити фінансування програм ядерної зброї та балістичних ракет Пхеньяну.

  • КНДР заявила, що розробила нову міжконтинентальну ракету для стримування США.

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