США запровадили санкції проти постачальників електроніки для безпілотників Ірану
У середу, 19 квітня, Сполучені Штати Америки запровадили санкції проти компаній, які допомагали постачати Ірану електроніку для дронів
Про це інформує Мінфін США.
"Мережа, яка потрапила під санкції сьогодні, закупила товари й технології для іранського уряду і його оборонної промисловості, програми БПЛА. Міністерство фінансів продовжуватиме застосовувати свої санкції проти зусиль Ірану щодо військових закупівель, які сприяють регіональній небезпеці та глобальній нестабільності", - заявив заступник міністра фінансів з питань тероризму і фінансової розвідки Брайан Нельсон.
Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) визначило одну фізичну особу та шість організацій у мережі ухилення від санкцій, яка сприяла закупівлі Іраном електронних компонентів для його військових програм, у тому числі використовуваних у безпілотних літальних апаратах.
Використовуючи численні підставні компанії, громадянин Ірану Мехді Хошгадам, директор PASNA, шукав електронні компоненти в іноземних постачальників, переважно з Китаю.
Крім того, йдеться про підставні компанії в Гонконгу та Малайзії. Внаслідок сьогоднішніх дій все майно у власності фізичних та юридичних осіб, які перебувають у Штатах чи у володінні, чи під контролем осіб США, мають бути заблоковані.
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