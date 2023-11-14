США запровадили третій раунд санкцій проти ХАМАС

Про це повідомляє Reuters.

У заяві Міністерства фінансів США йдеться, що ці заходи, прийняті в координації з Великобританією, спрямовані проти ключових посадових осіб ХАМАС і механізмів, за допомогою яких Іран надає підтримку ХАМАС і Палестинському ісламському джихаду (ПІД).

"Сполучені Штати продовжать працювати з нашими партнерами, включаючи Великобританію, щоб позбавити ХАМАС можливості збирати і використовувати кошти для здійснення своїх звірств", - заявила в заяві міністр фінансів Джанет Єллен.

Вона додала, що дії ХАМАС "спричинили величезні страждання і показали, що тероризм не відбувається ізольовано".

"Разом з нашими партнерами ми рішуче рухаємося до руйнування фінансової інфраструктури ХАМАСу, відсікаємо їх від зовнішнього фінансування і перекриваємо нові канали фінансування, які вони шукають для фінансування своїх жахливих дій".