США запровадили третій раунд санкцій проти ХАМАС
США у вівторок, 14 листопада, запровадили третій раунд санкцій спрямований проти лідерів і фінансистів палестинського бойового угруповання ХАМАС
Про це повідомляє Reuters.
У заяві Міністерства фінансів США йдеться, що ці заходи, прийняті в координації з Великобританією, спрямовані проти ключових посадових осіб ХАМАС і механізмів, за допомогою яких Іран надає підтримку ХАМАС і Палестинському ісламському джихаду (ПІД).
"Сполучені Штати продовжать працювати з нашими партнерами, включаючи Великобританію, щоб позбавити ХАМАС можливості збирати і використовувати кошти для здійснення своїх звірств", - заявила в заяві міністр фінансів Джанет Єллен.
Вона додала, що дії ХАМАС "спричинили величезні страждання і показали, що тероризм не відбувається ізольовано".
"Разом з нашими партнерами ми рішуче рухаємося до руйнування фінансової інфраструктури ХАМАСу, відсікаємо їх від зовнішнього фінансування і перекриваємо нові канали фінансування, які вони шукають для фінансування своїх жахливих дій".
- 27 жовтня США запровадили другий раунд санкцій проти посадовців ХАМАС та їх фінансових мереж у зв'язку з нападами на Ізраїль. Під санкції потрапили 4 юридичних і 8 фізичних осіб, включно з посадовцями з Корпусу вартових Ісламської революції.
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