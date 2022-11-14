Про це пише Reuters.

Вона заявила, що оголошення санкцій заплановано на вечір понеділка.

"Це частина наших більш масштабних зусиль, що направлені на зрив військових дій Росії та позбавлення її необхідної зброї та обладнання за допомогою санкцій та експортного контролю", - заявила Єллен.

Наразі вона не повідомляє, які ж технології потраплять під санкції, аби перекрити російські закупівлі.

Також зазначається, що міністерство фінансів США наклало санкції на окремі військово-промислові компанії в Росії, а міністерство торгівлі припинило експорт американських компонентів і американських технологій, які використовувалися в частині військової техніки РФ.

Єллен також заявила, що деякі санкції проти Росії можуть діяти й після завершення війни.

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