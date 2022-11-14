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США запровадять санкції проти 42 осіб та компаній, причетних до закупки військових технологій для РФ

14 листопада, 2022 понедiлок
10:15
війна з Росією Джанет Єллен

Міністерка фінансів США Джанет Єллен повідомила, що США запровадять санкції проти 14 фізичних та 28 юридичних осіб, причетних до закупки військових технологій для РФ

Про це пише Reuters.

Вона заявила, що оголошення санкцій заплановано на вечір понеділка.

"Це частина наших більш масштабних зусиль, що направлені на зрив військових дій Росії та позбавлення її необхідної зброї та обладнання за допомогою санкцій та експортного контролю", - заявила Єллен.

Наразі вона не повідомляє, які ж технології потраплять під санкції, аби перекрити російські закупівлі.

Також зазначається, що міністерство фінансів США наклало санкції на окремі військово-промислові компанії в Росії, а міністерство торгівлі припинило експорт американських компонентів і американських технологій, які використовувалися в частині військової техніки РФ.

  • Єллен також заявила, що деякі санкції проти Росії можуть діяти й після завершення війни.

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Новини
Росія
санкції проти Росії
США
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