У США заявили, що деякі санкції проти Росії можуть діяти й після завершення війни

Про це повідомляє The Wall Street Journal з посиланням на коментар міністерки фінансів США Джанет Єллен.

"З боку Росії дійсно не було жодних спроб розпочати переговори з Україною на якихось умовах, прийнятних для України. Я вважаю, що в контексті якоїсь мирної угоди коригування санкцій можливе і може бути доречним. Зважаючи на те, що сталося, ми, ймовірно, вважали б, що, ймовірно, деякі санкції мають залишитися в силі", - сказала вона.

За словами Єллен, будь-яка можлива мирна угода включатиме перегляд санкцій, накладених США та їхніми союзниками на російську економіку. Зазначається, що США та їхні союзники прагнули послабити військовий потенціал Росії, перекривши їй доступ до передових західних технологій і натиснувши на її фінансову систему.

4 листопада ЗМІ повідомили, що Росія домагається зняття санкцій з державного Россельхозбанка, щоб полегшити експорт російського зерна. Росія просила країни Заходу дозволити державному кредитору Россельхозбанку відновити свої відносини з банками-кореспондентами, попри західні санкції.

13 листопада Головне управління розвідки МО України заявило, що у Росії через введені санкції виник гострий дефіцит медичних препаратів, а планові операції переносяться на невизначений термін.

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