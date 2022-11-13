Про це повідомили в telegram-каналі Головного управління розвідки МО України.

"Військові ЗС РФ активно обговорюють наказ міністерства охорони здоров’я РФ, згідно з яким всі регіони країни-окупанта зобов’язали створити недоторканий запас лікарських засобів на 4 місяці", - йдеться у повідомленні.

На думку військових, поява такого наказу може бути пов’язана з низкою причин, зокрема - впливом міжнародних санкцій на економіку. Як наслідок, фармацевтична галузь нездатна забезпечити виробництво достатньої кількості необхідних лікарських засобів.

Також ще однією причиною вважають реальну загрозу повної зупинки поставок медикаментів із-за кордону; у зв’язку зі збільшенням інтенсивності бойових дій, відповідно збільшуються санітарні втрати окупантів.

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Розвідка зазначає, що у приватних розмовах російські хірурги визнають, що запас медикаментів різко зменшується і це вже впливає на проведення хірургічних операцій та на галузь в цілому. Через наявний дефіцит відзначається суттєве зростання цін на медичні препарати.

"Затверджені календарні графіки проведення планових операцій доводиться докорінно переглядати. У зв'язку з гострою нестачею необхідних препаратів вони переносяться на невизначений термін. Допомога надаватиметься тільки тим хворим, які потребують невідкладного оперативного втручання", - йдеться у дописі.

4 листопада ЗМІ повідомили, що Росія домагається зняття санкцій з державного Россельхозбанка, щоб полегшити експорт російського зерна. Росія просила країни Заходу дозволити державному кредитору Россельхозбанку відновити свої відносини з банками-кореспондентами, попри західні санкції.

10 листопада стало відомо, що британський уряд заморозив активи, що належать російським олігархам під санкціями. Загальна заблокована сума - 18 млрд фунтів стерлінгів (20,5 млрд доларів).

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