США завершили перекидання до Польщі 1 700 військових

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на заяву Командування ВПС США у Європі.



Зазначається, що ці війська навчені та оснащені для виконання різних завдань щодо стримування агресії, а також для заспокоєння та захисту європейських союзників та партнерів.



"Розгортання сил США у Польщі демонструє нашу незмінну відданість НАТО у нинішній період невизначеності. Разом із нашими польськими союзниками ми тут, щоб підвищити оперативну сумісність, зміцнити військову рівновагу, підвищити оперативність і, за необхідності, захистити та забезпечити безпеку Альянсу", - заявив командир 82-ї дивізії генерала Крістофер Донаг'ю.



Підрозділи, що базуються в Європі, були переміщені далі на схід, а також до Європи були передислоковані додаткові американські підрозділи.



Нагадаємо, 2 лютого президент США Джо Байден офіційно схвалив додаткове розміщення американських військ у Східній Європі через зростання загрози з боку Росії.

7 лютого до Польщі прибули два літаки з американськими військовими.