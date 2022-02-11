США завершили перекидання до Польщі 1 700 військових
ВПС США завершили переміщення до Польщі 1 700 військових 82-ї повітряно-десантної дивізії на тлі загострення безпекової ситуації в Європі
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на заяву Командування ВПС США у Європі.
Зазначається, що ці війська навчені та оснащені для виконання різних завдань щодо стримування агресії, а також для заспокоєння та захисту європейських союзників та партнерів.
"Розгортання сил США у Польщі демонструє нашу незмінну відданість НАТО у нинішній період невизначеності. Разом із нашими польськими союзниками ми тут, щоб підвищити оперативну сумісність, зміцнити військову рівновагу, підвищити оперативність і, за необхідності, захистити та забезпечити безпеку Альянсу", - заявив командир 82-ї дивізії генерала Крістофер Донаг'ю.
Підрозділи, що базуються в Європі, були переміщені далі на схід, а також до Європи були передислоковані додаткові американські підрозділи.
- Нагадаємо, 2 лютого президент США Джо Байден офіційно схвалив додаткове розміщення американських військ у Східній Європі через зростання загрози з боку Росії.
- 7 лютого до Польщі прибули два літаки з американськими військовими.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
27.89
Купівля 27.89Продаж 28.16
-
EUR
Купівля 31.73Продаж 32.17
- Актуальне
- Важливе