США звинуватили Китай у неконтрольованому падінні ракети-носія
Уламки китайської ракети-носія "Чанчжен-5В" впали в Індійський океан в унаслідок її неконтрольованого повернення з космосу в атмосферу Землі
Про це повідомляє пресслужба Космічного командування ЗС США у твіттері з посиланням на заяву глави Національного управління США з аеронавтики і дослідження космічного простору (NASA) Білла Нельсона.
"Всі космічні держави мають слідувати встановленим кращим практикам і виконувати своє зобов'язання щодо обміну подібною інформацією заздалегідь, щоб забезпечити надійне прогнозування потенційних ризиків падіння космічного сміття, особливо коли це стосується важких ракет-носіїв, таких як "Чанчжен-5В", - написав він у Twitter.
Відомо, що ракета минулого тижня відправила експериментальний модуль "Веньтянь" до орбітальної станції КНР "Тяньгун". Разом з тим, Китай не поділився інформацією про траєкторію падіння ракети на Землю.
- 24 липня Китай успішно запустив другий із трьох модулів своєї національної космічної станції в рамках однієї з останніх місій, необхідних для завершення орбітального комплексу до кінця року. Очікується, що третій і останній модуль станції Mengtian ("Мрії про небеса") запустять у жовтні. Він, як і Wentian, має зістикуватися з першим модулем Tianhe, утворюючи Т-подібну структуру.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.6
Купівля 39.6Продаж 40.89
-
EUR
Купівля 39.86Продаж 41.46
- Актуальне
- Важливе