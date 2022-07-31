США звинуватили Китай у неконтрольованому падінні ракети-носія

Про це повідомляє пресслужба Космічного командування ЗС США у твіттері з посиланням на заяву глави Національного управління США з аеронавтики і дослідження космічного простору (NASA) Білла Нельсона.

"Всі космічні держави мають слідувати встановленим кращим практикам і виконувати своє зобов'язання щодо обміну подібною інформацією заздалегідь, щоб забезпечити надійне прогнозування потенційних ризиків падіння космічного сміття, особливо коли це стосується важких ракет-носіїв, таких як "Чанчжен-5В", - написав він у Twitter.

Відомо, що ракета минулого тижня відправила експериментальний модуль "Веньтянь" до орбітальної станції КНР "Тяньгун". Разом з тим, Китай не поділився інформацією про траєкторію падіння ракети на Землю.

24 липня Китай успішно запустив другий із трьох модулів своєї національної космічної станції в рамках однієї з останніх місій, необхідних для завершення орбітального комплексу до кінця року. Очікується, що третій і останній модуль станції Mengtian ("Мрії про небеса") запустять у жовтні. Він, як і Wentian, має зістикуватися з першим модулем Tianhe, утворюючи Т-подібну структуру.

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