Про це повідомив міністр освіти та науки Сергій Шкарлет.

Третім предметом вступник може обрати історію України, іноземну мову, біологію, фізику або хімію.

"За" проголосувало 285 депутатів.

Він зазначив, що у 2023 році учні 11-х класів звільняються від складання ДПА, екзамен для здобуття вищої освіти проводитиметься у форматі НМТ.

"Надважливо, що тестування відбуватиметься протягом одного дня. Безпека була, є і буде на першому місці", - наголосив Шкарлет.