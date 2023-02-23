Стали відомі обов'язкові предмети на НМТ–2023
У четвер, 23 лютого, парламент підтримав проєкт закону, згідно з яким українські школярі для вступу обов'язково здаватимуть українську мову та математику, третій предмет лишиться на вибір
Про це повідомив міністр освіти та науки Сергій Шкарлет.
Третім предметом вступник може обрати історію України, іноземну мову, біологію, фізику або хімію.
"За" проголосувало 285 депутатів.
Він зазначив, що у 2023 році учні 11-х класів звільняються від складання ДПА, екзамен для здобуття вищої освіти проводитиметься у форматі НМТ.
"Надважливо, що тестування відбуватиметься протягом одного дня. Безпека була, є і буде на першому місці", - наголосив Шкарлет.
- Олександр Кондратюк, експерт з освітніх питань, засновник Всеукраїнської освітньої компанії ЗНО Setstud, зазначив, що завдання на НМТ будуть профільного рівня з відкритими відповідями й часу на їх виконання у 4 рази менше, ніж було на ЗНО.
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