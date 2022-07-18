Стало відомо, де показуватимуть матчі збірної України після закриття каналів Ахметова
Українська асоціація футболу планує показувати матчі збірної України на одному з загальнодоступних каналів
Про це повідомляє KDK.
За інформацією журналіста Сергія Болотнікова, контракт УАФ з медіагрупою "Україна" щодо трансляції матчів національної команди закінчився. Збірна України у 2022 році проведе ще три матчі в Лізі націй, але тендеру на їх показ не буде. За інформацією джерела, УАФ веде перемовини з УЄФА, щоб отримати дозвіл на трансляцію ігор збірної на одному із загальнодоступних каналів.
21 та 27 вересня Україна зіграє з Шотландією, а 24 вересня зустрінеться з Вірменією.
Наразі команда Олександра Петракова має 7 очок та займає у групі 1 другого дивізіону Ліги націй перше місце. Шотландія з 6 пунктами друга, Ірландія має 4 бали та йде третьою, Вірменія з 3 очками - четверта.
Матчі збірної України транслювалися на телеканалах "Футбол 1/2/3" та "Україна". Останні ігри національної команди транслював канал Індиго", який також належить до медіагрупи "Україна".
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11 липня стало відомо, що Рінат Ахметов виходить з медійного бізнесу.
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