Про це повідомляє KDK.

За інформацією журналіста Сергія Болотнікова, контракт УАФ з медіагрупою "Україна" щодо трансляції матчів національної команди закінчився. Збірна України у 2022 році проведе ще три матчі в Лізі націй, але тендеру на їх показ не буде. За інформацією джерела, УАФ веде перемовини з УЄФА, щоб отримати дозвіл на трансляцію ігор збірної на одному із загальнодоступних каналів.

21 та 27 вересня Україна зіграє з Шотландією, а 24 вересня зустрінеться з Вірменією.

Наразі команда Олександра Петракова має 7 очок та займає у групі 1 другого дивізіону Ліги націй перше місце. Шотландія з 6 пунктами друга, Ірландія має 4 бали та йде третьою, Вірменія з 3 очками - четверта.

Матчі збірної України транслювалися на телеканалах "Футбол 1/2/3" та "Україна". Останні ігри національної команди транслював канал Індиго", який також належить до медіагрупи "Україна".

11 липня стало відомо, що Рінат Ахметов виходить з медійного бізнесу.

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