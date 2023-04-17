Про це повідомляє ТаТоТаке.

За інформацією джерела, Україна зіграє з Німеччиною у Бремені 12 червня.

"За нашою інформацією, цей матч відбудеться орієнтовно 12 червня у місті Бремен. За кілька тижнів буде офіційне підтвердження", - сказав журналіст Михайло Співаковський.

У червні на збірну України також чекають два матчі кваліфікації Євро-2024 - з Північною Македонією (16 червня) та Мальтою (19 червня).

Українці стартували у відборі в Лондоні з поразки від Англії з рахунком 0:2. Також суперником нашої команди по групі є Італія.