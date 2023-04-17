Стало відомо, де та коли збірна України з футболу зіграє з Німеччиною
Товариська зустріч між збірними України та Німеччини відбудеться 12 червня у Бремені
Про це повідомляє ТаТоТаке.
За інформацією джерела, Україна зіграє з Німеччиною у Бремені 12 червня.
"За нашою інформацією, цей матч відбудеться орієнтовно 12 червня у місті Бремен. За кілька тижнів буде офіційне підтвердження", - сказав журналіст Михайло Співаковський.
У червні на збірну України також чекають два матчі кваліфікації Євро-2024 - з Північною Македонією (16 червня) та Мальтою (19 червня).
Українці стартували у відборі в Лондоні з поразки від Англії з рахунком 0:2. Також суперником нашої команди по групі є Італія.
- 26 березня у стартовому матчі кваліфікації чемпіонату Європи збірна України поступилася у Лондоні Англії - 0:2.
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