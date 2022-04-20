Стало відомо, де збірна України гратиме домашні матчі Ліги націй
Збірна України проводитиме домашні матчі Ліги націй на нейтральному полі
Про це повідомляє Суспільне:Спорт.
В Українській асоціації футболу заявили, що через повномасштабну російську агресію перші домашні матчі проти Вірменії (11 червня) та Ірландії (14 червня) наша національна команда проведе на нейтральному полі.
Українці розпочнуть виступи в Лізі націй 8 червня виїзною грою проти ірландців у Дубліні.
Обидві гри команди Олександра Петракова проти ще одного суперника по групі - Шотландії - та виїзна зустріч з Вірменією заплановані на вересень 2022 року.
Перед стартом у Лізі націй збірна України зіграє вирішальні матчі відбіркового турніру чемпіонату світу-2022. 1 червня українці зустрінуться у Глазго з шотландцями. Переможець цієї гри 5 червня посперечається за путівку на чемпіонат світу з Уельсом.
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19 квітня стало відомо, що футболісти київського "Динамо" приєднаються до збірної України для підготовки до вирішальних матчів кваліфікації чемпіонату світу-2022 3 травня.
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