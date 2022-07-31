Стало відомо, хто в Україні покаже бій Усик - Джошуа у вільному доступі
Медіасервіс MEGOGO 20 серпня покаже другий поєдинок між українцем Олександром Усиком та британцем Ентоні Джошуа безплатно
Про це повідомляє промоутерська компанія K2 Promotions у Instagram.
Благодійний фонд Usyk Foundation оголосив, що трансляція поєдинку між Усиком та Джошуа буде безплатною. Вона відбудеться на медіасервісі MEGOGO. Раніше очікувалося, що бій покажуть на платній стрімінговій платформі DAZN.
Олександр Усик володіє титулами WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації) у надважкій вазі, які він у вересні 2021 року відібрав у Ентоні Джошуа.
20 серпня українець та британець зустрінуться в Саудівській Аравії у реванші.
- 30 липня повідомлялося. що другий поєдинок між Олександром Усиком та Ентоні Джошуа на США та Європу транслюватиме стрімінговий сервіс DAZN.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.6
Купівля 39.6Продаж 40.89
-
EUR
Купівля 39.86Продаж 41.46
- Актуальне
- Важливе