Про це повідомляє промоутерська компанія K2 Promotions у Instagram.

Благодійний фонд Usyk Foundation оголосив, що трансляція поєдинку між Усиком та Джошуа буде безплатною. Вона відбудеться на медіасервісі MEGOGO. Раніше очікувалося, що бій покажуть на платній стрімінговій платформі DAZN.

Олександр Усик володіє титулами WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації) у надважкій вазі, які він у вересні 2021 року відібрав у Ентоні Джошуа.

20 серпня українець та британець зустрінуться в Саудівській Аравії у реванші.

30 липня повідомлялося. що другий поєдинок між Олександром Усиком та Ентоні Джошуа на США та Європу транслюватиме стрімінговий сервіс DAZN.

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