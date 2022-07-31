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Стало відомо, хто в Україні покаже бій Усик - Джошуа у вільному доступі

31 липня, 2022 неділя
10:45
Спорт Олександр Усик проти Ентоні Джошуа (праворуч)

Медіасервіс MEGOGO 20 серпня покаже другий поєдинок між українцем Олександром Усиком та британцем Ентоні Джошуа безплатно

Про це повідомляє промоутерська компанія K2 Promotions у Instagram.  

Благодійний фонд Usyk Foundation оголосив, що трансляція поєдинку між Усиком та Джошуа буде безплатною. Вона відбудеться на медіасервісі MEGOGO. Раніше очікувалося, що бій покажуть на платній стрімінговій платформі DAZN. 

Олександр Усик володіє титулами WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації) у надважкій вазі, які він у вересні 2021 року відібрав у Ентоні Джошуа. 

20 серпня українець та британець зустрінуться в Саудівській Аравії у реванші.

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Бокс
Олександр Усик
Ентоні Джошуа
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