Стало відомо, хто в Україні покаже наступний бій Ломаченка

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Поєдинок між колишнім чемпіоном світу в трьох вагових категоріях Василем Ломаченком та Річардом Коммі, який володів титулом IBF (Міжнародної боксерської федерації) відбудеться 11 грудня в Нью-Йорку (США) на арені Madison Square Garden.

В Україні його у ніч проти неділі 12 грудня транслюватиме медіасервіс Megogo.

У 2019 році у Річарда Коммі звання чемпіона світу IBF відібрав Теофімо Лопес. У жовтні 2020-го американець також завдав поразки Василю Ломаченку в поєдинку за звання абсолютного чемпіона світу та позбавив його титулів WBC (Всесвітньої боксерської ради), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та WBO (Всесвітньої боксерської організації).