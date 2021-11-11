Стало відомо, хто в Україні покаже наступний бій Ломаченка
Поєдинок українського боксера Василя Ломаченка проти Річарда Коммі з Гани транслюватиме медіасервіс Megogo
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Поєдинок між колишнім чемпіоном світу в трьох вагових категоріях Василем Ломаченком та Річардом Коммі, який володів титулом IBF (Міжнародної боксерської федерації) відбудеться 11 грудня в Нью-Йорку (США) на арені Madison Square Garden.
В Україні його у ніч проти неділі 12 грудня транслюватиме медіасервіс Megogo.
У 2019 році у Річарда Коммі звання чемпіона світу IBF відібрав Теофімо Лопес. У жовтні 2020-го американець також завдав поразки Василю Ломаченку в поєдинку за звання абсолютного чемпіона світу та позбавив його титулів WBC (Всесвітньої боксерської ради), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та WBO (Всесвітньої боксерської організації).
- Нагадаємо, 10 листопада британський боксер Джош Тейлор заявив, що американець Теофімо Лопес боїться битися з Василем Ломаченком, який у першому поєдинку програв через травму.
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