Стало відомо, кого підтримали тренер та капітан збірної України у голосуванні за найкращого футболіста світу
Головний тренер збірної України Олександр Петраков та капітан команди Андрій П'ятов назвали найкращим футболістом 2021 року поляка Роберта Левандовські
Про це повідомляє офіційний сайт ФІФА.
Олександр Петраков включив до трійки найкращих футболістів Роберта Левандовські, єгиптянина Мохамеда Салаха та француза Каріма Бензема. Андрій П'ятов поставив після поляка італійця Жоржиньо та бельгійця Кевіна Де Брюйне.
Український журналіст Валерій Новобранець також назвав найкращим Роберта Левандовські, а до трійки додав аргентинця Ліонеля Мессі та Жоржиньо.
Найкращим футболістом світу 2021 року за версією ФІФА став Роберт Левандовські.
- Нагадаємо, 17 січня форварда мюнхенської "Баварії" Роберта Левандовські визнали найкращим футболістом 2021 року.
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