Стало відомо, кого підтримали тренер та капітан збірної України у голосуванні за найкращого футболіста світу

Про це повідомляє офіційний сайт ФІФА.

Олександр Петраков включив до трійки найкращих футболістів Роберта Левандовські, єгиптянина Мохамеда Салаха та француза Каріма Бензема. Андрій П'ятов поставив після поляка італійця Жоржиньо та бельгійця Кевіна Де Брюйне.

Український журналіст Валерій Новобранець також назвав найкращим Роберта Левандовські, а до трійки додав аргентинця Ліонеля Мессі та Жоржиньо.

Найкращим футболістом світу 2021 року за версією ФІФА став Роберт Левандовські.