Стало відомо, коли до гри повернеться форвард "Динамо", якому зробили операцію на серці

Про це повідомляє офіційний сайт "Динамо".



Владислав Кулач літав до Німеччини на малоінвазивну процедуру, яка була спрямовану на нормалізацію ритму серця. Пресслужба киян повідомила, що через 10 днів він зможе тренуватися у загальній групі.

Контракт Кулача з "Динамо" розрахований на два роки з опцією продовження ще на один рік. Цього літа він безкоштовно покинув "Ворсклу" заради київського клубу.



У минулому сезоні 28-річний форвард забив за "Ворсклу" 15 голів та став найкращим бомбардиром чемпіонату України.

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