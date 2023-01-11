Про це повідомляє "Марсель" у twitter.

Головний тренер марсельського клубу хорват Ігор Тудор включив українця у заяву на матч 18-го туру чемпіонату Франції, попри те, що Руслан Малиновський лише 9 січня перейшов до нової команди з італійської "Аталанти".

29-річний українець виступав за "Аталанту" з 2019 року. У нинішньому сезоні він зіграв за команду з Бергамо 19 матчів, забив 2 голи та віддав 2 результативні передачі.

Також Малиновський грав за "Шахтар", "Зорю", "Севастополь" та бельгійський "Генк". Зіграв 51 матч та забив 7 голів за збірну України.

"Марсель" займає у чемпіонаті Франції третє місце. "Труа" йде 13-м. Матч розпочнеться о 22:00.

9 січня Руслан Малиновський перейшов з "Аталанти" до "Марселя".

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