Стало відомо, коли Малиновський може дебютувати за "Марсель"
Український футболіст Руслан Малиновський потрапив у заявку "Марселя" на матч чемпіонату Франції проти "Труа", який відбудеться 11 січня
Про це повідомляє "Марсель" у twitter.
Головний тренер марсельського клубу хорват Ігор Тудор включив українця у заяву на матч 18-го туру чемпіонату Франції, попри те, що Руслан Малиновський лише 9 січня перейшов до нової команди з італійської "Аталанти".
29-річний українець виступав за "Аталанту" з 2019 року. У нинішньому сезоні він зіграв за команду з Бергамо 19 матчів, забив 2 голи та віддав 2 результативні передачі.
Також Малиновський грав за "Шахтар", "Зорю", "Севастополь" та бельгійський "Генк". Зіграв 51 матч та забив 7 голів за збірну України.
"Марсель" займає у чемпіонаті Франції третє місце. "Труа" йде 13-м. Матч розпочнеться о 22:00.
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9 січня Руслан Малиновський перейшов з "Аталанти" до "Марселя".
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