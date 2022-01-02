Стало відомо, коли Миколенко може дебютувати за "Евертон"

Про це повідомляє Sport.ua.

Віталій Миколенко не зможе сьогодні, 2 січня, зіграти за "Евертон" у матчі 21-го туру чемпіонату Англії проти "Брайтона". Дебют українця відкладено через правила Прем'єр-ліги, якими заборонено випускати нових гравців, про трансфери яких оголошено у ігровий день туру, що почався.

Таким чином, Віталій Миколенко може дебютувати за "Евертон" у суботу, 8 січня, у матчі 1/32 фіналу Кубка Англії проти "Халл Сіті".

22-річний лівий захисник є вихованцем"Динамо", він зіграв за київську команду 132 матчі, забив 7 голів і віддав 20 результативних передач.

На рахунку Миколенка 21 матч за збірну України.

"Евертон" наразі займає в чемпіонаті Англії 15-те місце.