Стало відомо, коли поховають Віталія Шишова

Про це із посиланням на білоруську редакцію Радіо Свобода повідомляє Еспресо.TV.



"24 вересня прокуратура дозволила забрати його тіло", - передає радіостанція з посиланням на друзів загиблого.



"Результати експертизи невідомі. Адвокат має підписку про нерозголошення", - наголошується у повідомленні.



Довідка



3 серпня 2021 року Віталя Шишова знайшли повішеним у лісі неподалік від житлового масиву Чайки, що на заході Києва. Там мешкають утікачі з окупованого Криму, Кавказу, краї Середньої Азії, а віднедавна - й з Білорусі.



Правоохоронні органи розглядають версії самогубства та вбивства з імітацією самогубства.



Віталій Шишов минулого року переїхав до Києва. В Україні він допомагав облаштуватися іншим білоруським політемігрантам, а також виявляв провокаторів та агентів Лукашенка в емігрантському середовищі.



Поряд з підривом авта білоруського журналіста й громадського діяча Павла Шеремета загибель Шишова належить до найрезонансніших злочинів проти представників білоруської громади в Україні. Експерти не виключають, що обидва випадки можуть бути справою рук ескадронів смерті Олександра Лукашенка.





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