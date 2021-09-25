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Стало відомо, коли поховають Віталія Шишова

25 вересня, 2021 субота
11:00
Суспільство Віталій Шишов

У неділю, 26 вересня 2021 року, поховають директора "Білоруського дому в Україні" Віталія Шишова

Про це із посиланням на білоруську редакцію Радіо Свобода повідомляє Еспресо.TV.

"24 вересня прокуратура дозволила забрати його тіло", - передає радіостанція з посиланням на друзів загиблого.

"Результати експертизи невідомі. Адвокат має підписку про нерозголошення", - наголошується у повідомленні.

Довідка

3 серпня 2021 року Віталя Шишова знайшли повішеним у лісі неподалік від житлового масиву Чайки, що на заході Києва. Там мешкають утікачі з окупованого Криму, Кавказу, краї Середньої Азії, а віднедавна - й з Білорусі.

Правоохоронні органи розглядають версії самогубства та вбивства з імітацією самогубства.

Віталій Шишов минулого року переїхав до Києва. В Україні він допомагав облаштуватися іншим білоруським політемігрантам, а також виявляв провокаторів та агентів Лукашенка в емігрантському середовищі.

Поряд з підривом авта білоруського журналіста й громадського діяча Павла Шеремета загибель Шишова належить до найрезонансніших злочинів проти представників білоруської громади в Україні. Експерти не виключають, що обидва випадки можуть бути справою рук ескадронів смерті Олександра Лукашенка.


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білоруська опозиція
режим Лукашенка
Віталій Шишов
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