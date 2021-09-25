Стало відомо, коли поховають Віталія Шишова
У неділю, 26 вересня 2021 року, поховають директора "Білоруського дому в Україні" Віталія Шишова
Про це із посиланням на білоруську редакцію Радіо Свобода повідомляє Еспресо.TV.
"24 вересня прокуратура дозволила забрати його тіло", - передає радіостанція з посиланням на друзів загиблого.
"Результати експертизи невідомі. Адвокат має підписку про нерозголошення", - наголошується у повідомленні.
Довідка
3 серпня 2021 року Віталя Шишова знайшли повішеним у лісі неподалік від житлового масиву Чайки, що на заході Києва. Там мешкають утікачі з окупованого Криму, Кавказу, краї Середньої Азії, а віднедавна - й з Білорусі.
Правоохоронні органи розглядають версії самогубства та вбивства з імітацією самогубства.
Віталій Шишов минулого року переїхав до Києва. В Україні він допомагав облаштуватися іншим білоруським політемігрантам, а також виявляв провокаторів та агентів Лукашенка в емігрантському середовищі.
Поряд з підривом авта білоруського журналіста й громадського діяча Павла Шеремета загибель Шишова належить до найрезонансніших злочинів проти представників білоруської громади в Україні. Експерти не виключають, що обидва випадки можуть бути справою рук ескадронів смерті Олександра Лукашенка.
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