Стало відомо коли у Києві розпочнуться осінні канікули і скільки триватимуть
Цьогоріч осінні канікули для учнів столичних шкіл триватимуть з 23 по 29 жовтня включно
Про це інформує заступник голови КМДА Валентин Мондрієвський.
"Причин для їх перенесення поки немає. До початку канікул навчальні заклади Києва продовжать роботу в очному, змішаному та дистанційному форматах, враховуючи ситуацію з безпекою та дотримуючись алгоритму дій у разі оголошення повітряної тривоги до початку навчання", - сказав він.
Відповідно до рекомендованого навчального календаря, осінні канікули для школярів у Києві почнуться 23 жовтня. Під час канікул у навчальних закладах для школярів будуть організовані гурткова робота та додаткові заняття з різних предметів.
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Міські установи підготували для вчителів серію вебінарів та тренінгів з питань психологічної підтримки учасників навчального процесу та розвитку професійних навичок.
При цьому дошкільні та позашкільні освітні установи столиці продовжать працювати у звичайному режимі під час канікул.
Нагадаємо, у Києві навчальний рік розпочався 1 вересня і завершиться 28 червня 2024 року. У школах Києва останні дзвоники пролунають 31 травня.
- 31 серпня повідомлялося, що депутати Київської міської ради додатково виділили на проєктування будівництва та капітальні ремонти укриттів у закладах освіти столиці майже 133 млн грн.
- У Міносвіти прокоментували підготовку шкіл до навчання взимку.
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