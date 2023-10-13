Стало відомо коли у Києві розпочнуться осінні канікули і скільки триватимуть

Про це інформує заступник голови КМДА Валентин Мондрієвський.

"Причин для їх перенесення поки немає. До початку канікул навчальні заклади Києва продовжать роботу в очному, змішаному та дистанційному форматах, враховуючи ситуацію з безпекою та дотримуючись алгоритму дій у разі оголошення повітряної тривоги до початку навчання", - сказав він.

Відповідно до рекомендованого навчального календаря, осінні канікули для школярів у Києві почнуться 23 жовтня. Під час канікул у навчальних закладах для школярів будуть організовані гурткова робота та додаткові заняття з різних предметів.

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Міські установи підготували для вчителів серію вебінарів та тренінгів з питань психологічної підтримки учасників навчального процесу та розвитку професійних навичок.

При цьому дошкільні та позашкільні освітні установи столиці продовжать працювати у звичайному режимі під час канікул.

Нагадаємо, у Києві навчальний рік розпочався 1 вересня і завершиться 28 червня 2024 року. У школах Києва останні дзвоники пролунають 31 травня.