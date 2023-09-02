"Якщо школи не матимуть генераторів - перейдуть на дистанційну форму": у МОН прокоментували підготовку до зими

Про це розповів заступник міністра освіти і науки України Андрій Сташків в етері національного телемарафону.

Він зазначив, що ймовірність змішаного навчання спровокована тим, що Росія, як і торік, обстрілюватиме енергетичну інфраструктуру України восени та взимку.

"Ми очікуємо, як і попереджає уряд та Міноборони, на можливі обстріли енергетичної інфраструктури, у зв'язку з чим можуть бути вимкнення електроенергії", – заявив Сташків.

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Також, за його словами, школи на сьогодні активно готуються до таких ситуацій. Зокрема, у навчальних закладах купують і підключають генератори.

"Якщо школи не матимуть генераторів, будуть змушені перейти на дистанційну форму, аби учні мали доступ до освіти", – наголосив посадовець.