Стало відомо, коли український чемпіон повернеться на ринг після трирічної перерви
Колишній чемпіон світу Олександр Гвоздик проведе перший за три роки бій 11 лютого проти аргентинця Хосе Міранди
Про це повідомляє boxrec.
Гвоздик вийде на ринг 11 лютого в американському місті Помона. Суперником українця стане аргентинець Хорхе Міранда, який провів 80 поєдинків та зазнав 21 поразки.
35-річний Олександр Гвоздик володів титулом чемпіона світу в напівважкій вазі (до 79,2 кг) за версією WBC (Всесвітньої боксерської ради) у 2018-2019 роках. У жовтні 2019 року програв росіянину Артуру Бетербієву в поєдинку за титули WBC та IBF (Міжнародної боксерської федерації). Влітку 2020 року українець оголосив про завершення кар'єри.
Гвоздик - бронзовий призер Олімпіади-2012. На професійному ринзі він провів 18 поєдинків, в 17 здобув перемоги та зазнав 1 поразки.
- 25 грудня 2022 року Олександр Гвоздик підтвердив, що відновить кар'єру та проведе перший за три роки бій.
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