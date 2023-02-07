Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Спорт Стало відомо, коли український чемпіон повернеться на ринг після трирічної перерви

Стало відомо, коли український чемпіон повернеться на ринг після трирічної перерви

7 лютого, 2023 вiвторок
12:17
Спорт Олександр Гвоздик

Колишній чемпіон світу Олександр Гвоздик проведе перший за три роки бій 11 лютого проти аргентинця Хосе Міранди

Про це повідомляє boxrec

Гвоздик вийде на ринг 11 лютого в американському місті Помона. Суперником українця стане аргентинець Хорхе Міранда, який провів 80 поєдинків та зазнав 21 поразки.    

35-річний Олександр Гвоздик володів титулом чемпіона світу в напівважкій вазі (до 79,2 кг) за версією WBC (Всесвітньої боксерської ради) у 2018-2019 роках. У жовтні 2019 року програв росіянину Артуру Бетербієву в поєдинку за титули WBC та IBF (Міжнародної боксерської федерації). Влітку 2020 року українець оголосив про завершення кар'єри.

Гвоздик - бронзовий призер Олімпіади-2012. На професійному ринзі він провів 18 поєдинків, в 17 здобув перемоги та зазнав 1 поразки.

Бокс
Читайте також:
російські військові
7 лютого, 2023 вiвторок
В ISW пояснили, чому РФ поспішає з новим масштабним наступом в Україні
Окупанти
6 лютого, 2023 понедiлок
Повзучий наступ армії РФ вже розпочався, - Згурець
Юрій Бутусов
Автор Юрій Бутусов
6 лютого, 2023 понедiлок
Зеленського жахають спільні з Єрмаком спогади про Оман
Київ
-2°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.67
    Купівля 39.67
    Продаж 40.33
  • EUR
    Купівля 42.18
    Продаж 43.11
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2023, вiвторок
7 лютого
13:06
Зеленський показав світлини з Бахмута
"Використовувати захисників як гарматне м’ясо ніхто не буде": Кириленко припустив імовірність відходу ЗСУ від Бахмута
12:52
Сергій Шойгу
Шойгу пригрозив "непередбачуваним рівнем ескалації" через постачання танків Україні
12:26
ІДІЛ
Близько 20 людей втекли з в'язниці після землетрусу в Сирії, серед них - імовірні бойовики ІД, - ЗМІ
12:14
Саакашвілі
У МЗС України відреагували на відмову суду в Грузії відпустити Саакашвілі на лікування
12:01
OPINION
Євстратій Зоря
Благодатний вогонь, хмара на Фаворі не залежать від церковного календаря
11:58
Голова Національної поліції України Ігор Клименко
Рада проголосувала за призначення Клименка головою МВС
11:57
Верховна Рада
В Україні продовжили воєнний стан і загальну мобілізацію
11:47
Українські прикордонники збили над Бахмутом ворожий штурмовик
11:40
відключення електроенергії
Кількість відключень електроенергії в Україні зменшилась на 42% у порівнянні з минулим тижнем, - Міненерго
11:29
Землетрус у Туреччині: вдалося знайти шістьох українців, які не виходили на зв'язок
11:28
Роман Зозуля
Зозуля закликав МЗС України відреагувати на те, що прості іспанці підтримують Путіна
11:17
Василь Малюк
Рада проголосувала за призначення Малюка головою СБУ
11:05
Робота з відновлення електропостачання Херсон
За 2022 рік в Україні загинуло 98 енергетиків, поранено вдвічі більше, - Герус
10:49
вимкнення електроенергії
Герус пояснив, чому в деяких будинках ніколи не вимикають електроенергію
10:44
Крістіан Атсу
Ексфутболіста АПЛ витягли живим з-під завалів після землетрусу в Туреччині
10:14
Владислав Гераскевич, скелетон
НОК України "проспав" рішення МОК про дозвіл росіянам виступати на Іграх-2024, - учасник двох Олімпіад Гераскевич
10:07
на фото: пожежа
Росіяни поцілили у лікарню Вовчанська на Харківщині, сталася пожежа
10:07
OPINION
Володимир Гевко
Звиклі до схем ошаліли від нового розміру грошей
09:45
Марченко і Медведчук
Компанії дружини Медведчука Марченко фінансували росгвардію та російське МВС у Криму: СБУ викрила масштабну схему
09:45
обстріл
Ворожі війська вночі завдали удару по Миколаївщині, пошкоджено об'єкт інфраструктури
09:25
Ексклюзив
Україна має засоби для ударів вглиб території РФ, проти яких системи ППО безсилі, - Згурець
09:21
В Одесі та прилеглих районах оновили графіки вимкнення електроенергії
08:55
російські танки, окупанти, оркі
Розвідка Британії оцінила здатність РФ провести успішний наступ у лютому
08:53
на фото Бахмут
Минулої доби від рук росіян загинув один мирний мешканець Донеччини, п'ять дістали поранення
08:45
Інфографіка
євро
Курс валют на 7 лютого: євро впав у ціні
08:19
Інфографіка
Окупанти
Росія втратила за добу в Україні 1030 солдатів, 14 танків та 28 бойових бронемашин
08:16
ракетний удар по Львівщині
Представник Китаю в ООН висловився про атаки на цивільну інфраструктуру та загрозу ядерної кризи в Україні
08:03
OPINION
Юрій Богданов
Мовний простір, де зараз використовується російська, — токсичний
07:58
Росіяни атакували Нікопольщину
Росіяни атакували Нікопольщину близько 40 снарядами: 60 тис. абонентів залишилися без води
07:36
Джо Байден ООН
Байден розповів, як інцидент зі шпигунською кулею вплине на відносини з Китаєм
07:11
російські війська
Ворог зосереджений на наступі по 5 напрямках, на окремих - перегруповується, - Генштаб 
07:06
Євген Пригожин
В ISW знайшли нові докази, що Кремль боїться впливу Пригожина
06:38
ОГПУ
ОГПУ розслідує злочини росіян в Україні за трьома головними напрямками, - Костін
06:27
російські військові
В ISW пояснили, чому РФ поспішає з новим масштабним наступом в Україні
06:13
хакер
Північнокорейські хакери викрали рекордну кількість криптовалюти та секретних даних оборонних компаній
06:00
Пожежа на кораблі з авто
Пожежа на кораблі біля берегів В'єтнаму: згоріло понад 4,5 тис. автівок
05:36
США та Китай
Інцидент із "кулею-шпигуном" не сприяє поліпшенню відносин між США й КНР, очільник Держдепу вирушить до Пекіна у слушний час, - Білий дім
05:32
Землетрус в Туреччині
Землетрус у Туреччині та Сирії: кількість жертв сягнула понад 4,2 тис.
05:05
НАТО
"Баланс між цифровою та кінетичною зброєю": НАТО на прикладі України змінює погляд на сучасну війну
04:37
Швейцарія
"Якщо не допоможемо Україні, то станемо на бік Росії": Швейцарія може дозволити реекспорт зброї
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV