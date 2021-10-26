Стало відоме прізвище військового, який загинув 26 жовтня на Донбасі

Про це повідомив у Facebook Полтавський обласний територіальний центр комплектування.



“Сьогодні, 26 жовтня, виконуючи бойове завдання, вірний військовій присязі, внаслідок артилерійського обстрілу проросійськими найманцями українських позицій, загинув український воїн – майстер-сержант Халіков Георгій Журович. Висловлюємо найщиріші співчуття рідним, близьким та мешканцям рідної Шишацької громади полеглого захисника”, - йдеться у повідомленні.



Зазначимо, що з початку доби 26 жовтня з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 7 порушень режиму припинення вогню на Донбасі, 4 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння. Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення, несумісне з життям, ще один зазнав поранення.



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