Стало відомо про склад збірної України з біатлону на п'ятий етап Кубка світу

Про це старший тренер жіночої збірної Урош Велепець повідомив виданню XSPORT.ua.



В Обергофі виступлять п'ять жінок: Юлія Джима, Дар'я Блашко, Валя Семеренко, Ольга Абрамова та Катерина Бех.



До чоловічої збірної увійшли Дмитро Підручний, Антон Дудченко, Артем Пріма, Богдан Цимбал, Артем Тищенко і Тарас Лесюк.



В програмі змагань в Обергофі заплановані спринтерські гонки, змішані естафети та гонки переслідування.



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