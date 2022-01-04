Стало відомо про склад збірної України з біатлону на п'ятий етап Кубка світу
У склад команди з біатлону, яка відправилась на п'ятий етап Кубка світу 7-9 січня в Обергофі (Німеччина), увійшли 11 спортсменів
Про це старший тренер жіночої збірної Урош Велепець повідомив виданню XSPORT.ua.
В Обергофі виступлять п'ять жінок: Юлія Джима, Дар'я Блашко, Валя Семеренко, Ольга Абрамова та Катерина Бех.
До чоловічої збірної увійшли Дмитро Підручний, Антон Дудченко, Артем Пріма, Богдан Цимбал, Артем Тищенко і Тарас Лесюк.
В програмі змагань в Обергофі заплановані спринтерські гонки, змішані естафети та гонки переслідування.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
27.19
Купівля 27.19Продаж 27.47
-
EUR
Купівля 30.59Продаж 31.03
- Актуальне
- Важливе