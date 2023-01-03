Стало відомо, скільки коштував бюджету новорічний концерт, який показали у телемарафоні
Держпідприємство "Мультимедійна платформа іномовлення України" заплатили 5,7 млн грн за створення програми "Єдині. У Новий Рік разом"
Інформація про закупівлю розміщена на майданчику Prozorro.
Державне підприємство "Мультимедійна платформа іномовлення України" замовило "послуги з виробництва (створення) телевізійної передачі під назвою "Єдині. У Новий Рік разом!", що включає у себе концепцію, розробку сценаріїв/сценарних планів та передбачає частковий технологічний цикл виробництва" за 5 702 348,40 грн. Джерело фінансування – державний бюджет України. Судячи з договору, гонорари артистів у цю суму не входиди.
Єдиним учасником закупівлі стало Товариство з обмеженою відповідальністю "Телеодин" основним бенефіціаром якого є ексрегіонал Микола Баграєв (49%). Серед акціонерів є також родина Пінчуків.
Концерт "Єдині. У Новий Рік разом" транслювали у новорічну ніч у рамках телемарафону "Єдині новини". До повномасштабного вторгнення телеканали знімали новорічні шоу за власні кошти та кошти спонсорів.
- У День Прапора в марафоні "Єдині новини" показували концерт "Вечірнього кварталу".
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.96
Купівля 39.96Продаж 40.75
-
EUR
Купівля 41.56Продаж 42.61
- Актуальне
- Важливе