Інформація про закупівлю розміщена на майданчику Prozorro.

Державне підприємство "Мультимедійна платформа іномовлення України" замовило "послуги з виробництва (створення) телевізійної передачі під назвою "Єдині. У Новий Рік разом!", що включає у себе концепцію, розробку сценаріїв/сценарних планів та передбачає частковий технологічний цикл виробництва" за 5 702 348,40 грн. Джерело фінансування – державний бюджет України. Судячи з договору, гонорари артистів у цю суму не входиди.

Єдиним учасником закупівлі стало Товариство з обмеженою відповідальністю "Телеодин" основним бенефіціаром якого є ексрегіонал Микола Баграєв (49%). Серед акціонерів є також родина Пінчуків.

Концерт "Єдині. У Новий Рік разом" транслювали у новорічну ніч у рамках телемарафону "Єдині новини". До повномасштабного вторгнення телеканали знімали новорічні шоу за власні кошти та кошти спонсорів.

У День Прапора в марафоні "Єдині новини" показували концерт "Вечірнього кварталу".

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb