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Стало відомо, скільки Мудрик зароблятиме у "Челсі"

15 січня, 2023 неділя
16:57
Спорт Михайло Мудрик, "Шахтар", Ліга чемпіонів

Український футболіст Михайло Мудрик зароблятиме в англійському "Челсі" 5,85 млн євро на рік

Про це повідомляє Independent

За інформацією британського видання, Мудрик отримуватиме у "Челсі" 100 тис. фунтів на тиждень. Тобто 5,2 млн фунтів на рік (5,85 млн євро). 

Independent стверджує, що саме зарплата стала вирішальним фактором при переході українця до "Челсі", якому він віддав перевагу перед іншим лондонським клубом - "Арсеналом", який був готовий платити 50 тис. фунтів на тиждень. 

Михайло Мудрик став найдорожчим українським футболістом в історії. Раніше рекорд належав Андрієві Шевченку, який у 2006 році перейшов з італійського "Мілану" до "Челсі" за 43,88 млн євро. 

Михайло Мудрик також побив рекорд для трансферів клубів української прем'єр-ліги, що належав бразильцю Фреду, який у 2018 році за 59 млн євро перейшов з "Шахтаря" до англійського "Манчестер Юнайтед".  

У нинішньому сезоні 22-річний Михайло Мудрик зіграв за "Шахтар" 18 матчів, забив 10 голів та віддав 8 результативних передач.  

На рахунку Мудрика 8 матчів за збірну України. 

"Челсі" після 19-ти матчів має 26 очок та йде у чемпіонаті Англії 10-м. У 1/8 фіналу Ліги чемпіонів лондонці зіграють з дортмундською "Борусією".

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футбол
Шахтар
Челсі
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