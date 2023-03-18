Стало відомо, скільки "Шахтар", "Динамо" та "Дніпро-1" заробили у єврокубках
У нинішньому єврокубковому сезоні "Шахтар" заробив найбільше з українських клубів призових - 43.6 млн євро
Про це повідомляє Еспресо.TV.
За підрахунками даними Fotcalc.com "Шахтар", який останнім з представників України вибув з єврокубків, у нинішньому сезоні заробив у Лізі чемпіонів та Лізі Європи 43,6 млн євро.
"Динамо", яке після вильоту з кваліфікації ЛЧ грало у Лізі Європи, отримає 12,7 млн. "Дніпро-1" у Лізі конференцій заробив 6,1 млн євро. За участь у кваліфікації цього турніру "Зоря" отримає 650 тис. євро, а "Ворскла" - 450 тис. євро.
- 16 березня у повторному матчі 1/8 фіналу Ліги Європи "Шахтар" програв нідерландському "Феєнорду" 1:7 та вилетів з турніру.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
38.22
Купівля 38.22Продаж 38.99
-
EUR
Купівля 40.16Продаж 41.11
- Актуальне
- Важливе