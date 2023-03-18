Про це повідомляє Еспресо.TV.

За підрахунками даними Fotcalc.com "Шахтар", який останнім з представників України вибув з єврокубків, у нинішньому сезоні заробив у Лізі чемпіонів та Лізі Європи 43,6 млн євро.

"Динамо", яке після вильоту з кваліфікації ЛЧ грало у Лізі Європи, отримає 12,7 млн. "Дніпро-1" у Лізі конференцій заробив 6,1 млн євро. За участь у кваліфікації цього турніру "Зоря" отримає 650 тис. євро, а "Ворскла" - 450 тис. євро.