В одні ворота: "Фейєнорд" розгромив "Шахтар" у матчі-відповіді 1/8 Ліги Європи
Нідерландські футболісти відвантажили донеччанам сім голів і вибили з Ліги Європи – "Шахтар" спромігся лише на гол престижу в кінцівці матчу
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Після першого матчу букмекери не давали шансів "Шахтарю", а під час гри потужна атака "Фейєнорда" та дитячі помилки гірників лише підтвердили прогноз.
Донеччани отримали сім м'ячів і лише у кінці матчу змогли забити справжній гол престижу. Цей маленький подвиг здійснив легіонер з Венесуели Кевін Келсі.
Ліга Європи
1/8 фіналу
16 березня
"Феєнорд" (Нідерланди) - "Шахтар" (Україна) 7:1.
Голи: Хіменес (9), Кекчю (24, 38), Ідріссі (49, 60), Джаханбахша (64), Данило (67) - Келсі (87).
- Нагадаємо, у першому матчі, який відбувся 9 березня, команди зіграли у нічию 1:1.
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