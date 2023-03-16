В одні ворота: "Фейєнорд" розгромив "Шахтар" у матчі-відповіді 1/8 Ліги Європи

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Після першого матчу букмекери не давали шансів "Шахтарю", а під час гри потужна атака "Фейєнорда" та дитячі помилки гірників лише підтвердили прогноз.

Донеччани отримали сім м'ячів і лише у кінці матчу змогли забити справжній гол престижу. Цей маленький подвиг здійснив легіонер з Венесуели Кевін Келсі.

Ліга Європи

1/8 фіналу

16 березня

"Феєнорд" (Нідерланди) - "Шахтар" (Україна) 7:1.

Голи: Хіменес (9), Кекчю (24, 38), Ідріссі (49, 60), Джаханбахша (64), Данило (67) - Келсі (87).