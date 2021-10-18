Стало відомо, скільки тренер Петраков заробляє у збірній України
В.о. головного тренера збірної України Олександр Петраков заробляє $10 тис. у місяць
Про це повідомили журналісти YouTube-каналу "ТаТоТаке".
За інформацією джерела, коли Петраков очолив національну команду, йому запропонували зарплату в декілька разів більшу, ніж $10 тис., але він відмовився. Тренер сказав, що це багато, а підвищення можна буде обговорити в разі виконання поставлених завдань.
У юнацькій збірній 64-річний Олександр Петраков заробляв 5 000 $. Якщо збірна України вийде на ЧС-2022, то Петраков отримає бонус у розмірі 600 тис. євро на адміністративно-тренерську групу, медиків і селекціонерів.
- Заключний матч групового раунду відбору ЧС-2022 збірна України зіграє 16 листопада у Зениці проти Боснії і Герцеговини.
- Нагадаємо, 12 жовтня у відбірковому матчі чемпіонату світу-2022 з футболу збірна України зіграла у Львові внічию з Боснією і Герцеговиною.
- Головний тренер збірної України Олександр Петраков після нічиєї з Боснією і Герцеговиною заявив, що команді не вистачає класних футболістів.
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