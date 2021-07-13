Стало відомо, скільки заробила Італія за перемогу на Євро-2020
Збірна Італії за перемогу на чемпіонаті Європи з футболу отримає 34 млн євро призових
Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.
Італія заробила найбільше з усіх учасників турніру, завдяки трьом перемогам на груповому раунді та чотирьом - у плей-офф.
Збірна України за призовими на Євро-2020 посіла восьме місце та отримає від УЄФА (Європейського союзу футбольних асоціацій) 16 млн євро.
Призові збірних на Євро-2020
1. Італія - 34 млн євро
2. Англія - 30,25 млн євро
3. Іспанія - 22,5 млн євро
4. Данія - 21 млн євро
5. Бельгія - 19 млн євро
6-7. Швейцарія, Чехія - 16,75 млн євро
8. Україна - 16 млн євро
9. Нідерланди - 15,75 млн євро
10. Швеція - 15 млн євро
11-12. Австрія, Франція - 14,25 млн євро
13-16. Уельс, Хорватія, Німеччина, Португалія - 13,5 млн євро
17-19. Фінляндія, Росія, Словаччина - 10,75 млн євро
20. Угорщина - 10,75 млн євро
21-22. Шотландія, Польща - 10 млн євро
23-24. Туреччина, Північна Македонія - 9,25 млн євро
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Нагадаємо, 11 липня збірна Італії перемогла у Лондоні Англію у фіналі Євро-2020 та стала чемпіоном Європи з футболу.
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