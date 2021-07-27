Стало відомо, скільки зароблятиме в "Минаї" скандальний футболіст Селезньов

Про це повідомляє Meta-ratings.com.ua.



За інформацією джерела, Євген Селезньов зароблятиме у "Минаї" 70 тис. грн у місяць. Раніше найбільшу зарплату в закарпатському клубі мав Артем Мілевський - 210 тис. грн.

"Минай" і Євген Селезньов підписали контрактну угоду на один рік. Український нападник дістався закарпатському клубу безкоштовно, адже перейшов у статусі вільного агента. Форвард виступатиме під 11-м номером.

Нагадаємо, що взимку Селезньов був відкликаний зі зборів "Колоса" у Туреччині через грубе порушення режиму. Сам футболіст заперечував це і запевняв, що з його боку ніяких порушень, зокрема щодо нетверезого стану, не було.

35-річний Селезньов перейшов до "Колоса" восени 2020 року. У минулому сезоні зіграв за клуб з Ковалівки 12 матчів, забив 5 голів та віддав 1 результативну передачу.

Також нападник виступав за "Шахтар", "Арсенал", "Дніпро", російську "Кубань", іспанську "Малагу", турецькі "Карабюкспор", "Акхісар Беледієспор" та "Бурсаспор".



Євген Селезньов є чемпіоном України, володарем Кубку та Суперкубка України, переможцем Кубка УЄФА та фіналістом Ліги Європи, володарем Кубка та Суперкубка Туреччини.

На рахунку Селезньова 57 матчів і 11 голів за збірну України.





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