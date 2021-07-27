Клуб УПЛ оголосив про трансфер скандального футболіста Селезньова
Український нападник Євген Селезньов став футболістом закарпатського "Минаю"
Про це повідомляє офіційний сайт "Минаю".
"Минай" і Євген Селезньов підписали контрактну угоду на один рік. Український нападник дістався закарпатському клубу безкоштовно, адже перейшов у статусі вільного агента. Форвард виступатиме під 11-м номером.
Нагадаємо, що взимку Селезньов був відкликаний зі зборів "Колоса" у Туреччині через грубе порушення режиму. Сам футболіст заперечував це і запевняв, що з його боку ніяких порушень, зокрема щодо нетверезого стану, не було.
35-річний Селезньов перейшов до "Колоса" восени 2020 року. У нинішньому сезоні зіграв за клуб з Ковалівки 12 матчів, забив 5 голів та віддав 1 результативну передачу.
Також нападник виступав за "Шахтар", "Арсенал", "Дніпро", російську "Кубань", іспанську "Малагу", турецькі "Карабюкспор", "Акхісар Беледієспор" та "Бурсаспор".
Євген Селезньов є чемпіоном України, володарем Кубку та Суперкубка України, переможцем Кубка УЄФА та фіналістом Ліги Європи, володарем Кубка та Суперкубка Туреччини.
На рахунку Селезньова 57 матчів і 11 голів за збірну України.
- 26 січня Євген Селезньов кинувся на захист Ярослава Ракицького, який грає за пітерський "Зеніт"
- 31 січня стало відомо, що колишнього футболіста збірної України Євгена Селезньова відрахували з "Колоса" за порушення режиму на тренувальному зборі в Туреччині.
- Повідомлялось, що причиною могло стати те, що Селезньов влаштував пиятику із колишнім футболістом збірної України Андрієм Вороніним перед контрольним матчем у Туреччині.
- 15 лютого Селезньов підтвердив, що зустрічався і випивав з відомими футболістами під час збору в Туреччині.
- 25 червня повідомлялось, що український нападник Євген Селезньов може продовжити кар'єру в одеському "Чорноморці".
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