Стало відомо суму штрафу за продаж ліків в аптеках дітям до 14 років
В Україні із 7 серпня діятиме заборона на продаж ліків в аптеках дітям до 14 років
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє голова Комітету ВР з питань здоров’я нації Михайло Радуцький.
Парламенту потрібно ухвалити законопроект № 5123-1, який вносить зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення. Тобто запроваджує штрафи за порушення заборони на продаж ліків дітям:
- при першому порушенні у розмірі 6,8 тисяч - 13,6 тисяч гривень.
- при повторному – 13,6 тисяч гривень - 23,8 тисяч гривень.
"Штрафи доволі великі. Якщо ж і цього буде замало, будемо ініціювати введення кримінальної відповідальності для випадків, коли продаж ліків призвів до загибелі дитини", - наголосив Радуцький.
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