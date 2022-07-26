Про це повідомляє Еспресо.TV.

Трансляція з'явилася у телепрограмі "2+2" на 27 липня. Телеканал покаже матч із запізненням на 15 хв - зустріч у Стамбулі розпочнеться о 20:00, а етер стартує о 20:15.

Наживо гру можна буде подивитись лише на ОТТ-платформі Setanta Sports, яка володіє правами на показ. На інших ОТТ-сервісах матч не транслюватимуть.

Перший матч між "Динамо" та "Фенербахче" відбувся 20 липня у Лодзі та завершився внічию 0:0.

20 липня київське "Динамо" зіграло внічию з "Фенербахче" у другому раунді кваліфікації Ліги чемпіонів.

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