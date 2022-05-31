Стало відомо, за скільки Абрамович офіційно продав Челсі
Англійський футбольний клуб Челсі перейшов під контроль консорціуму інвесторів на чолі з американським бізнесменом Тоддом Бьолі
Про це повідомляють на сайті клубу.
Також до консорціуму входять американський бізнесмен Марк Волтер (він та Бьолі є співвласниками бейсбольної команди Лос-Анджелем Доджерс, швейцарський підприємець Гансйорг Вісс та інвестиційна компанія зі США Clearlake Capital Group.
За умовами оборудки, Бьолі і Clearlake отримають спільний контроль над клубом і рівноправно управлятимуть ним. Бьолі очолить також управляючу компанію.
Оприлюднено також і суму купівлі клубу - $5,2 млрд.
- У березні Абрамович потрапив під санкції Великої Британії та Канади.
- 19 березня Bloomberg повідомив, що Абрамович через санкції продає футбольний клуб "Челсі".
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