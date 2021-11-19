Стан здоров'я ув'язненого РФ громадянина України Гафарова погіршився, розвинулася ниркова хвороба, - Денісова

Про це Денісова повідомила у Telegram.



Вона зазначила, що керівництво СІЗО-5 Ростова-на-Дону, де він утримується, ігнорує звернення політв'язня та не надає жодної медичної допомоги, нехважаючи на погіршення стану Гафарова.



"Політв’язень скаржиться, що фельдшер його відвідує вкрай рідко та обмежується призначенням валідолу. Востаннє аналізи крові та сечі в у Джеміля відбиралися чотири місяці тому. Єдине, що підтримує чоловіка, - це ліки, які надсилають рідні", - сказал омбудсман.



Денісова додала, що Гафаров має інвалідність ІІ групи, але в умовах СІЗО йому не продовжують цей статус. У медпункті відсутня довідка про його інвалідність та будь-які документи про перебування у Федеральному казенному лікувально-профілактичному закладі "Міжобласна туберкульозна лікарня №19", куди його екстренно помістили у червні 2021 року.



Омбудсман звернулася до уповноваженого з прав людини в РФ Тетяни Москалькової з вимогою невідкладно провести повне медичне обстеження з подальшим призначенням відповідного лікування.



Довідка: Політична партія "Хізб ут-Тахрір" визнана в Росії терористичною, але вона діє без обмеження на рівні національних законодавств багатьох країн світу.

Нагадаємо, Південний окружний військовий суд у Ростові-на-Дону залишив п'ятьох фігурантів другої сімферопольської групи "справи Хізб ут-Тахрір" під вартою до 19 грудня.