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Головна біженці з України Станом на 21 березня на кордоні з Польщею та Словаччиною незначні черги, - ДПСУ

Станом на 21 березня на кордоні з Польщею та Словаччиною незначні черги, - ДПСУ

21 березня, 2022 понедiлок
17:55
біженці з України кордон

Державна прикордонна служба України опублікувала нові дані про черги на кордонах України

Інформацію пресслужба ДПСУ опублікувала у Telegram.

На кордоні з Польщею, у пунктах пропуску «Ягодин», «Устилуг», «Угринів», «Рава-Руська», «Грушів», «Краківець», «Смільниця» черг немає.

На прикордонному пункті "Шегині" у черзі — 20 легкових автівок.

На кордоні зі Словаччиною, на пунктах "Малий Березний" та "Малі Селменці" черги відсутні.

На пункті пропуску "Ужгород" — 15 автівок.

На кордоні з Угорщиною, Румунією та Молдовою черг немає.
 

 
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