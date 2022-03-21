Станом на 21 березня на кордоні з Польщею та Словаччиною незначні черги, - ДПСУ
Державна прикордонна служба України опублікувала нові дані про черги на кордонах України
Інформацію пресслужба ДПСУ опублікувала у Telegram.
На кордоні з Польщею, у пунктах пропуску «Ягодин», «Устилуг», «Угринів», «Рава-Руська», «Грушів», «Краківець», «Смільниця» черг немає.
На прикордонному пункті "Шегині" у черзі — 20 легкових автівок.
На кордоні зі Словаччиною, на пунктах "Малий Березний" та "Малі Селменці" черги відсутні.
На пункті пропуску "Ужгород" — 15 автівок.
На кордоні з Угорщиною, Румунією та Молдовою черг немає.
- Нагадаємо, від початку повномасштабної війни 12% українців покинули свої домівки.
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