Староста Ворзеля під час промови назвав Росію "старшим братом", а війну - "складнощами"
Староста Ворзеля Андрій Липовецький у своїй промові на честь дня народження селища назвав Росію "старшим братом" який змусив українців "задуматися, чи правильно вони рухаються"
Про це у facebook повідомила місцева жителька, посилаючись на відео з телеграм-каналу "Ірпінь, Буча, Гостомель, Київ, Ворзель"
Липовецький також назвав війну "складнощами", що виникли через "родича".
"Ми сьогодні рухаємося вперед, незважаючи на такі складнощі, які є в нашому суспільстві, в нашій державі. Я хочу побажати нашому селищу здоров'я, благополуччя, Божої благодаті, яка нам потрібна щоденно, щоб ми могли перенести усі ті труднощі, які нам послав сьогодні наш родич чи наш старший брат... І дав нам задуматися над нашим життям, як правильно чи неправильно ми рухаємося", - сказав староста.
Місцева жителька, що опублікувала допис, закликала СБУ звернути увагу на голову села та повідомила, що вже звернулася до відповідних органів.
"Таких осіб, як цей тип, називають консервами, бо вони сидять і чекають свого часу, а при нагоді здадуть ворогу країну. Найстрашніше, що він не один такий, їх ще багато...", - коментує вона.
- Релігійна громада селища Ворзель у неділю, 30 липня 2023 року, з другої спроби ввійшла до складу Православної церкви України.
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