Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Війна з Росією Староста Ворзеля під час промови назвав Росію "старшим братом", а війну - "складнощами"

Староста Ворзеля під час промови назвав Росію "старшим братом", а війну - "складнощами"

3 вересня, 2023 неділя
20:48
Війна з Росією

Староста Ворзеля Андрій Липовецький у своїй промові на честь дня народження селища назвав Росію "старшим братом" який змусив українців "задуматися, чи правильно вони рухаються"

Про це у facebook повідомила місцева жителька, посилаючись на відео з телеграм-каналу "Ірпінь, Буча, Гостомель, Київ, Ворзель"

Липовецький також назвав війну "складнощами", що виникли через "родича".

"Ми сьогодні рухаємося вперед, незважаючи на такі складнощі, які є в нашому суспільстві, в нашій державі. Я хочу побажати нашому селищу здоров'я, благополуччя, Божої благодаті, яка нам потрібна щоденно, щоб ми могли перенести усі ті труднощі, які нам послав сьогодні наш родич чи наш старший брат... І дав нам задуматися над нашим життям, як правильно чи неправильно ми рухаємося", - сказав староста.

Місцева жителька, що опублікувала допис, закликала СБУ звернути увагу на голову села та повідомила, що вже звернулася до відповідних органів.

"Таких осіб, як цей тип, називають консервами, бо вони сидять і чекають свого часу, а при нагоді здадуть ворогу країну. Найстрашніше, що він не один такий, їх ще багато...", - коментує вона.

  • Релігійна громада селища Ворзель у неділю, 30 липня 2023 року, з другої спроби ввійшла до складу Православної церкви України.
СБУ
Київщина
Ворзель
Читайте також:
Игорь Коломойский
2 вересня, 2023 субота
Шевченківський суд відправив Коломойського під варту на 2 місяці. Вийти можна під заставу у півмільярда
3 вересня, 2023 неділя
Росія вночі атакувала дронами портову інфраструктуру Одещини: є постраждалі
2 вересня, 2023 субота
Через Керч цілодобово йдуть колони з вантажівками окупантів, - ЗМІ
Київ
+19°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.42
    Купівля 37.42
    Продаж 38.15
  • EUR
    Купівля 40.68
    Продаж 41.69
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, неділя
3 вересня
22:05
Огляд
Умєров
Рустем Умєров: що відомо про майбутнього очільника Міноборони
22:00
Олексій Резніков
Зеленський підтвердив звільнення Резнікова
21:46
ЗСУ, шеврон з прапором
Протягом 2022 року на другу й третю вищу освіту вступило стільки чоловіків, що з них можна було б сформувати 13 бригад ЗСУ, - нардеп Бабак
21:38
землетрус
В Азербайджані зафіксували землетрус магнітудою 5,2
21:30
Біньямін Нетаньягу
Ізраїль планує збудувати стіну на кордоні з Йорданією
21:15
росія дипломат
У місті-супутнику Курської АЕС безпілотник влучив в будівлю ФСБ, - ЗМІ
20:48
Формула-1
На Гран-прі "Формули-1" в Італії переміг нідерландець Макс Фертсаппен
20:44
У Чорному морі під час спроби висадки росіян Сили оборони знищили ворожий катер "Тунець": 6 ліквідованих окупантів
20:13
Донеччина
Армія РФ з артилерії обстрілювала Донеччину: є загиблий, 5 поранених
20:02
людина спить
Як збільшити свою продуктивність, покращити пам'ять і здатність вирішувати проблеми з допомогою денного сну: результати дослідження
20:01
Інтерв’ю
"Ми робили свою роботу і показали, як воно є насправді": творці фільму "20 днів у Маріуполі" розповіли про зйомки в окупованому місті
19:42
Оновлено
Матч "Колос" - "Кривбас", УПЛ
УПЛ: "Кривбас" розгромив "Колос". Розклад і результати 6-го туру
19:40
обстріл Херсонщина
Росіяни обстріляли Херсонщину: загинув чоловік, поранено дитину
19:32
атомна енергетика
Франція допоможе Словаччині з атомними реакторами
19:05
ЗСУ, міномет, міна
Ракетні війська та артилерія ЗСУ за день знищили 10 артзасобів ворога, - Генштаб
19:03
Інтерв’ю
Шойгу, Герасимов, Путін та Суровікін
Путін приречений сподіватися на ескалацію у війні, - професор Орєшкін
18:53
Оновлено
Ігор Коломойський
Громадянство Коломойського: Радник Єрмака каже про Кіпр та Ізраїль, але суддя назвав його громадянином України
18:49
військком
Мобілізація в Україні: Міноборони оновило список хвороб для непридатності
18:26
В Одесі перейменували вулицю на честь Героя України Владислава Бувалкіна, який загинув у Бучанському районі під танковим обстрілом
18:19
Ігор Коломойський
Фігурує ПриватБанк та "Нафтохімік Прикарпаття": ЗМІ оприлюднили підозру Коломойського
17:38
ЗСУ, контрнаступ
Після прориву першої лінії оборони росіян ЗСУ здобули можливість маневрувати технікою та військами
17:36
Інтерв’ю
Герасімов путін шойгу
Зараз Росією керує не персонально Путін, а мафіозна структура, - російський дисидент Яковенко
17:35
Японія
Японія посилить боротьбу з квазілегальними наркотиками
17:35
куртка тактична
У закупівлях Міноборони є лише 2,7% проблемної дебіторки. Вона у судах, - Резніков
17:34
Олексій Резніков
У нас багато громадян вступили в партію “Завершена війна”, - Резніков
17:28
Огляд
Псков, вибухи
Найуспішніша атака дронів по Росії, "бавовна" у Пскові й небезпека для Кримського моста: де вибухало у ворога впродовж тижня
17:14
БМП Bradley
За час повномасштабного вторгнення Україна отримала військову допомогу на $100 млрд
17:11
міністр оборони України Олексій Резніков
"Всі рішення приймає президент": Резніков про можливу відставку та призначення послом до Великої Британії
16:59
Володимир Зеленський
Зеленський провів розмову з Макроном: що відомо
16:55
Олексій Резніков
Цивільний контроль над ЗСУ, прозорі закупівлі, спільне з Заходом планування операцій: Резніков пояснив, коли Україну візьмуть до НАТО
16:52
Іван Федоров, мер Мелітополя
У селі на Запоріжжі вибухнуло кафе, в якому відпочивали окупанти та зберігалися ворожі боєприпаси, - Федоров
16:19
російська армія, мобілізація
У ЗСУ розповіли, навіщо росіяни штурмують Новоєгорівку на Куп'янському напрямку
16:18
Еліна Світоліна, теніс
Перша ракетка України Світоліна оголосила про перерву у виступах після US Open
16:00
Ексклюзив
Ганна Гопко
Екснардепка Гопко: треба переконувати західних політиків, що пришвидшення перемоги України у їх інтересах
15:55
Ворожий бомбардувальник Ту-95МС з крилатими ракетами Х-101
Росіяни на аеродромі в Енгельсі "модернізували" стратегічний бомбардувальник автомобільними шинами
15:49
Оновлено
На фото: Льотчик російського гелікоптера Мі-8
ГУР показало пілота, який приземлив російський гелікоптер в Україні
15:22
Угорщина
В Угорщині пропонують надати гарантії безпеки РФ та не брати Україну до НАТО
15:10
На фото: Марго Роббі у ролі Барбі в однойменному фільмі
"Барбі" стала найкасовішим фільмом року у світі
15:05
OPINION
Сергій Фурса
Чому суд над Коломойським має бути в США
15:00
Індонезія
Індонезія запроваджує схему "золотих віз" для залучення іноземних інвесторів
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV