Про це пише mobidevices.

Компанія Dell анонсувала свій перший ноутбук з Windows на ARM – Inspiron 14. Це також перший ноутбук Dell, оснащений чіпом Qualcomm Snapdragon 8cx Gen 2.

Dell Inspiron 14 оснащений 14-дюймовим екраном з роздільною здатністю FHD (1920×1080 пікселів) зі світлодіодним підсвічуванням та покриттям антивідблиску (без сенсорного екрана). Усередині встановлені SoC Qualcomm Snapdragon 8cx Gen 2, графіка Adreno 690, 8 ГБ пам'яті LPDDR4x та твердотілий накопичувач M.2 PCIe NVMe місткістю 256 ГБ.

Двоелементна батарея місткістю 40 Вт може забезпечити до 16 години локального відтворення HD-відео. Також варто відзначити наявність вебкамери з роздільною здатністю 1080p, двох мікрофонів та клавіатури без підсвічування. Окрім цього виробник обіцяє безшумну роботу.

Також він оснащений: адаптер USB-C потужністю 65 Вт, вбудований картридер microSD, пару портів USB-C 3.2 Gen 2 і один порт USB 2.0-A.

Товщина Dell Inspiron 14 складає 18,99 мм у самому товстому місці, ширина – 323,67 мм та глибина – 219,76 мм, вага – 1,44 кг. Як операційна система використовується Windows 11.

Продаж Dell Inspiron 14 стартує з 23 березня. Ноутбук представлений лише в одному кольорі – сріблястому. Крім того, пристрій пропонується лише в одній конфігурації за ціною $500.