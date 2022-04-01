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"Стать X": США вводять у паспорти окрему гендерну ідентичність

1 квітня, 2022 п'ятниця
05:44
Світ посольство США

З 11 квітня американці зможуть отримувати паспорти з відміткою "X" в графі гендерної ідентичності особистості

Про це йдеться у заяві голови Держдепу Ентоні Блінкена на сайті відомства.

"Починаючи з 11 квітня громадяни США зможуть вибирати "X" в якості гендерного маркера в заяві на отримання паспорта США, а в наступному році ця можливість стане доступна для інших форм документів", - йдеться у повідомленні.

Держдеп США зазначає, що перед тим, як остаточно зважитися на додавання третього гендерного маркера для небінарних, інтерсексуальних людей та людей, які відчувають гендерний дискомфорт, відомство вивчило побажання громадян щодо зміни форм заяв на отримання паспорта.

"Ми дійшли висновку, що визначення гендерного маркера "X" у публічних формах Державного департаменту буде "невизначеною або іншою гендерною ідентичністю". Це визначення поважає приватне життя людей, просуваючи інклюзивність", - йдеться в повідомленні.

Наразі третю стать у паспорті надають право обирати такі країни: Аргентина, Австрія, Австралія, Канада, Колумбія, Данія, Німеччина, Ісландія, Ірландія, Мальта, Нідерланди, Нова Зеландія, а також Індія, Пакистан та Непал.

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паспорт
гендер
стать
США
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